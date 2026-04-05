Чому останній тиждень перед Великоднем називають Страсним: пояснення військового капелана

Вже за тиждень, 12 квітня, християни східного обряду відзначатимуть Великдень – свято, яке символізує воскресіння Ісуса Христа. Після Вербної неділі віруючі дотримуються найсуворішого посту, а кожен із днів має своє особливе значення та правила.

Чому весь тиждень, що передує Великодню, називається Страсним, "Телеграфу" розповів священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Відюк.

Він пояснив, що останній тиждень перед Великоднем називається Страсним, тому що в цей час християни згадують страсті (з церковнослов’янської – страждання) Христові – події останніх земних днів Спасителя. Йдеться про його муки на Хресті, тілесну смерть і поховання.

"Також цей тиждень називають Великим, оскільки богослужбова і змістовна його унікальність настільки велика, а богослужіння, що відбуваються в цей час, не повторюються протягом року. Ці шість днів напередодні Великодня — найсуворіші дні Великого посту", — сказав капелан.

Варто зазначити, що на Страсному тижні заборонені галасливі розваги, весілля, вінчання, а також сварки та лихослів’я. Особливо суворі заборони на домашню роботу діють у п’ятницю.

Чим відрізняються дні Великого тижня

Великий понеділок (6 квітня): У цей день християни згадують прокляття Ісусом безплідної смоковниці, яка є символом душі, що не розкаялася, і початок зради. Це час духовного очищення та підготовки до свята.

Великий вівторок (7 квітня): День присвячений викриттю Ісусом книжників та фарисеїв. Також віряни згадують притчі Христа, виголошені у храмі. Йдеться про данину кесареві та про воскресіння мертвих, про Страшний суд і кінець світу, про десять дів і таланти.

Велика середа (8 квітня): Саме в цей день Юда Іскаріот вирішив зрадити Христа за 30 срібняків. У храмах відбувається особлива сповідь.

Чистий четвер (9 квітня): Спогад Таємної вечері, встановлення таїнства Причастя. Традиційно у четвер проходить генеральне прибирання, віряни купаються до світанку, печуть паски та роблять крашанки.

Страсна п’ятниця (10 квітня): Найсуворіший день — спогад суду, розп’яття та смерті Христа. Не можна працювати, заведено дотримуватися найсуворішого посту.

Велика субота (11 квітня): День тиші перед Воскресінням, коли Христос перебував у труні. У суботу відбувається освячення пасок та фарбованих яєць.

Нагадаємо, 5 квітня християни східного обряду (православні, греко-католики) відзначають Вербну неділю. Цього дня у храмах освячують гілочки верби, але можна попросити освятити речі релігійного призначення.