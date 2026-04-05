Чи можна у Вербну неділю освятити не лише вербу. Священник чітко пояснив правила

Освяченим вважається лише те, про що молиться священник

Вже 5 квітня християни східного обряду (православні, греко-католики) відзначають Вербну неділю. Цього дня у храмах освячують гілочки верби, але можна попросити освятити речі релігійного призначення.

Про це та не лише "Телеграфу" розповів представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яців:

Цієї Вербної неділі ми освячуємо вербові гілки. Тобто в принципі нічого іншого не освячується. Це не означає, що не можна просити, наприклад, освятити ікону, нагрудний хрест чи ще щось. Формула дуже проста: освячується те, про що молиться священник. Тобто, якщо у великодньому кошику є, наприклад, бочка горілки, він не просить Бога освятити її, — пояснив отець Ігор

Ігор Яців

Він додав, що окремої молитви про освячення бочки горілки немає, але є молитва про освячення паски, м’ясних страв, яєць, молочних продуктів. Тобто, Бог благословляє те, про що молиться священник.

Тому тут те саме, — буде молитва про освячення вербових гілок. Відповідно, молитви за все інше, що буде в нас у руках, не буде. Тобто, навіть якщо крапля святої води впаде, це не означає, що цей предмет/продукт освячений, тому що це освячення здійснюється не через окроплення святої води, а через відповідні молитви, які виголошує священник, — каже отець Ігор

Освячення верби у храмі святої Покрови у Ніжині (ПЦУ), 2022 рік

Він пояснив, що у Вербну неділю освячуються гілки верби. Якщо людина хоче скористатися цією можливістю, щоб освятити ікону, чи хрест, така можливість є. Однак про це священника необхідно попросити окремо.

Він читає відповідну молитву. І потім, звичайно, він окроплює святою водою, і тоді ця річ освячена, — резюмував священник

