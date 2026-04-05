Цей сенс знають не всі: що приховує логотип "Нової пошти"

Які ідеї зашифровані в кожному знайомому символі

Українцям добре знайомий логотип популярної компанії експрес-доставки та вантажоперевезень "Нова пошта", але мало хто знає, що він приховує насправді. Літера "Н" на червоному фоні — це не просто дизайн.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які символічні смисли закладені у логотипі. Компанія оновила свій логотип у 2014 році та замість друку зашифрувала букву "Н" між чотирма стрілками.

Чотири стрілки, що оточують букву, символізують напрямки доставки на всі боки — як усередині країни, так і за її межами. Вони буквально говорять про прагнення поєднувати людей і міста.

Ліворуч — старий логотип "Нової пошти", а праворуч — новий

При цьому варто відзначити, що яскравий червоний колір у поєднанні з білим та строгі геометричні лінії роблять логотип легко пізнаваним навіть здалеку. Наприклад, на машинах доставки та на табличках поштових відділень. Це допомагає клієнтам швидко орієнтуватись.

Таким чином, виходить, що логотип "Нової Пошти" — це не просто назва на тлі, а візуальне вираження місії компанії.

