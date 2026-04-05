Этот смысл знают не все: что скрывает логотип "Новой почты"

Какие идеи зашифрованы в знакомом каждому символе

Украинцам хорошо знаком логотип популярной компании экспресс-доставки и грузоперевозок "Новая почта", но мало кто знает, что он скрывает на самом деле. Буква "Н" на красном фоне — это не просто дизайн.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие символические смыслы заложены в в логотипе. Компания обновила свой логотип в 2014 году и вместо печати зашифровала букву "Н" между четырьмя стрелками.

Четыре стрелки, окружающие букву, символизируют направления доставки во все стороны — как внутри страны, так и за её пределами. Они буквально говорят стремление соединять людей и города.

Слева - старый логотип "Новой почты", а справа - новый

При этом стоит отметить, что яркий красный цвет в сочетании с белым и строгие геометрические линии делают логотип легко узнаваемым даже издали. К примеру, на машинах доставки и на табличках почтовых отделений. Это помогает клиентам быстро ориентироваться.

Логотип Новой почты

Таким образом выходит, что логотип "Новой Почты" — это не просто название на фоне, а визуальное выражение миссии компании.

