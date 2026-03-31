Не просто дивне слово. Що приховує назва супермаркетів "Сільпо"

В Україні є понад 300 магазинів

Досить часто у людей виникають питання, чому саме так назвали магазин. Особливо це стосується популярних супермаркетів, до прикладу, "Сільпо".

"Телеграф" розповість, що приховує його назва. Зауважимо, що перше сільпо в Україні з'явилось у Києві у 1998 році.

Тоді воно вже мало сучасну назву, але дещо інший дизайн. Фактично чимало людей вперше чуючи цю назву, думають, що вона пов'язана з чимось сільським або щось на кшталт того. Насправді ця думка досить правильна, адже назва "Сільпо" — це уламкова абревіатура від популярного словосполучення в СРСР.

Йдеться про слова "сельское потребительское общество" — скорочено "сельпо". Однак українською ці слова звучать так — "сільське споживче товариство", тобто скорочено "сільст". Саме ця абревіатура стала основою для сучасної назви супермаркету.

На етапі створення та проєктування компанія Fozzy Group планувала, що супермаркети матимуть широкий асортимент товарів високої якості. Тобто, щоб люди могли буквально все: від побутової хімії до овочів, купити в одному місці. Адже у 90-х, коли відкрився перший магазин, люди здебільшого закупали потрібні товари окремо.

Назва "Сільпо" можливо лише на початку здавалось дивною та чимось далеким від суспільства, але згодом вона прижилась. Сьогодні супермаркети Fozzy Group є чи не в кожному місті.

