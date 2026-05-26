Елітна ковбаса з "сюрпризом": українка показала несподіваний бонус у дорогому делікатесі (фото)

Користувачі мережі розділилися на два табори

У їжі можна знайти багато чого цікавого, наприклад, у McDonald’s жінка замовила рол і знайшла там зуб. Не виключенням стала і дорога ковбаса, де нібито побачили згорток, схожий на папір.

Про несподівану знахідку повідомила у мережі Тредс користувачка під ніком Наталя Коваль. Вона розповіла деталі і показала фото та відео.

За словами авторки публікації, сторонній предмет виявили у сирокопченій ковбасі "Татарська" від торгової марки "Зоря". Покупчиня зазначила, що вартість цього м'ясного виробу становить 640 гривень за кілограм.

Допис Наталі Коваль у Тредс

На опублікованих кадрах видно нарізані шматочки ковбаси та невеликий сірий волокнистий елемент, який користувачка іронічно порівняла з туалетним папером, додавши, що в офіційному переліку інгредієнтів на етикетці такий складник не вказаний.

Що пишуть українці

Допис викликав активне обговорення серед користувачів соцмережі, які розділилися у думках щодо походження стороннього предмета та технологічних процесів на виробництві.

Частина коментаторів, які стверджують, що мають досвід роботи в м'ясопереробній галузі, висловили припущення, що знахідка є технологічним папером. За їхніми словами, на підприємствах часто використовують листки або бірки для маркування сировини, підпису замісів або маркування фаршу перед відправкою на наступний етап виробництва. Відповідно до цієї версії, папір міг потрапити у продукцію випадково через неуважність персоналу.

Інші користувачі висловили скепсис щодо теорії про навмисне додавання паперу для маси, аргументуючи це економічною недоцільністю та технічними складнощами процесу. Натомість висувалися альтернативні версії: від залишків засохлої натуральної оболонки (кишки) до ймовірного потрапляння нерозчиненого "соєвого м'яса" (текстурату), яке використовується в інших видах ковбасних виробів на тому ж обладнанні.

Водночас деякі дописувачі поділилися власним негативним досвідом, заявивши, що раніше також знаходили паперові елементи або шматки з написами у продукції цього бренду, через що вирішили відмовитися від купівлі товарів даної торгової марки. Інша група коментаторів підійшла до ситуації з гумором, згадавши поширені радянські міфи про "ковбасу з туалетного паперу".

Наразі офіційної реакції від представників компанії-виробника "ЗоряДніпра" щодо цього інциденту та заяв споживачів немає.

