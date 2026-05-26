Вам пощастило, якщо знайдете на Wi-Fi роутері цей роз’єм: чому він може стати "скарбом"

Зазвичай користувачі навіть не здогадуються про додаткові функції

Деякі сучасні Wi-Fi роутери оснащені USB-портами. І ця деталь, яку багато хто упускає з уваги, може бути напрочуд корисною.

Про це пише Femcafe. Як зазначають журналісти, більшість людей не звертають увагу на свій Wi-Fi роутер доти, доки не перестане працювати інтернет. Зазвичай цей пристрій стоїть десь у кутку і взаємодія з ним закінчується на кнопці "перезавантажити".

Однак багато сучасних роутерів здатні на набагато більше, ніж просто роздавати інтернет. За допомогою порту USB роутер можна практично перетворити на домашній міні-хаб, який можна використовувати для всього: від обміну файлами до зберігання медіафайлів і навіть спільного використання принтера.

Роутер із USB.

"Деякі роутери навіть можуть функціонувати як медіасервер. Це означає, що ви можете отримувати доступ до фільмів, музики або фотографій на підключеному диску зі свого смарт-телевізора. Інакше кажучи, старий зовнішній жорсткий диск може раптово перетворитися на вашу власну міні-систему потокового мовлення", — йдеться в статті.

