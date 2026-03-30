У "Сільпо" почали продавати готовий шашлик на мангалі? Ціна кусається (фото)
Ціна приготованого м'яса значно відрізняється від сирого
У соцмережах з’явилися фото, на яких біля супермаркету "Сільпо", ймовірно, просто серед житлового району Києва готують шашлик на мангалі. На знімках також можна помітити цінники, які можуть здивувати.
Зокрема, на фото у пості користувача у Threads зазначено, що шашлик зі свинини коштує 699 гривень за кілограм, а курятини — 549 гривень за кілограм.
У коментарях під дописом користувачі припустили, що мангальну зону відкрили, за словами українців, у столиці України в районі проспекту Свободи, на місці, де раніше працював "Континент".
Журналісти "Телеграфу" вирішили порівняти ці ціни з вартістю сирого та маринованого м’яса в магазинах. Тож, сира свинина для шашлику коштує приблизно 276 гривень за кілограм, а курятина — від 120 до 189 гривень за кілограм залежно від частини туші.
Що стосується вже підготовленого маринованого м’яса, то ціни також значно нижчі: свинячий шашлик може коштувати від 209 до 423 гривень за кілограм залежно від виду та рецептури. Найдорожчі варіанти — це маринований ошийок, тоді як більш доступні позиції залишаються у межах 200–300 гривень за кілограм.
