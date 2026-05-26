Дешевше викинути, ніж віддати. Що не так з безкоштовною роздачею продуктів в "АТБ" і не тільки

Щороку в Україні утилізується 2,7 млн тонн продовольства

В Україні буде досить проблематично запровадити систему "zero waste" (нуль відходів) для супермаркетів, зокрема й "АТБ". Адже магазинам набагато вигідніше викидати товар у сміття, ніж брати учаться у благодійності.

Про це розповіла кандидат юридичних наук, керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель" Анна Даніель. За її словами, головний нормативний бар'єр наразі криється у Податковому кодексі України.

"Станом на сьогодні безкоштовна передача товарів благодійним фондам прирівнюється до їх продажу для цілей оподаткування ПДВ. Якщо супермаркет просто так віддасть ковбасу чи хліб, він буде змушений нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання та заплатити ПДВ у бюджет за те, що зробив добру справу", — зазначає адвокат.

Вона каже, що тільки за умови, коли до Податкового кодексу внесуть зміни, які звільнять такі операції від ПДВ та дозволять включати витрати до складу валових витрат, тоді "zero waste" може запрацювати в Україні. Адже наразі магазинам дешевше викидати та списувати продукти, ніж займатись благодійністю та сплачувати за неї податки.

Адвокатка наголошує, що спочатку держава має забезпечити супермаркетам так звану податкову амністію для благодійності, а вже потім запроваджувати санкції за недотримання нових вимог. Якщо буде навпаки, система не працюватиме на повну та належним чином.

