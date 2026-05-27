Фото Усика перед боєм із Верхувеном стало мемом

"Сплячий" чемпіон став мемом у мережі

Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) перед виходом на ринг проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена (1-1, 0 КО) був дуже сконцентрований. Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК) опублікувала фото "сонного" Усика і запропонувала користувачам "поліпшити" його.

Відповідний пост ДТЕК доступний у threads. Користувачі за допомогою штучного інтелекту запропонували свої варіанти, як виглядає повний знімок. Вийшло дуже кумедно.

Олександр Усик став мемом/Фото: threads

Зазначимо, Усик у бою з Верхувеном успішно захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Додамо, що на шоу Усик — Верхувен також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.