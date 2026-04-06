Заморозки йдуть в Україну. Які області очікує до -9 градусів

Зміна погоди торкнеться усіх областей

На зміну квітневому теплу та сонячній погоді в Україну прийдуть серйозні заморозки. Подекуди термометр опуститься до -9 градусів

Як зазначив "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, Україну 7-9 квітня також очікують опади, зокрема й мокрий сніг.

"У період 7–9 квітня утримається холодна, волога, некомфортна погода. Час від часу випадатимуть невеликі дощі, а вночі місцями — мокрий сніг. Середньодобова температура знизиться до рівня середини березня: вночі — ймовірні заморозки до 0–5° морозу, вдень — скромні 3–8° тепла", — каже синоптик.

Схожі прогнози робить й синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, з 9 квітня відбудеться вторгнення холодної повітряної маси з півночі Європи, що призведе до зниження температури на Лівобережжі України. Водночас на Закарпатті та крайньому заході похолодання буде практично непомітним.

9 та 10 квітня у східних, північних та центральних регіонах уночі спостерігатимуться заморозки за температури 0…-3 °С. Вдень також очікується досить холодна погода – лише +4…+9 °С. У західних та південно-західних регіонах загальне температурне тло виявиться трохи вищим – у нічний час близько +2…+8 °С, вдень ​​+10…+17 °С.

"9 та 10 квітня відбудеться відчутне посилення вітру північно-західного та північного напрямку, місцями з поривами до 15 – 20 м/с, яке ознаменує початок похолодання", — пояснює синоптик.

Заморозки та похолодання підтверджують дані Укргідрометцентру. Так, 9 та 10 квітня прогнозується від 0 до -3 градусів вночі та до +11 градусів вдень. Майже усі регіони, окрім півдня, може накрити незначний дощ.

Погода в Україні 9 квітня. Дані: Укргідрометцентр

За даними Ventusky, у суботу, 11 квітня, в гірських регіонах місцями очікується до -9 градусів. Також західні області може накрити сніг до 1 мм.

Погода в Україні 11 квітня. Дані: Ventusky

