Чи можна казати "з наступаючим Великоднем" і як правильно вітатися напередодні свята українською

Наближається Великдень, проте не всі знають, як правильно вітати рідних та друзів українською мовою напередодні свята. Багато хто за звичкою використовують формулювання з "наступаючим", хоча це вважається помилкою.

"Телеграф" вирішив нагадати, як правильно вітати з Великоднем без використання кальки з російської мови. Є кілька варіантів.

Як правильно вітатися на Великдень українською

Великдень є одним із найголовніших християнських свят. У 2026 році віруючі Православної Церкви України, а також Української Греко-Католицької Церкви відзначатимуть Великдень у неділю, 12 квітня.

Напередодні свята багато українців вітають один одного фразою "з наступаючим Великоднем", проте в українській мові слова "наступаючий" не існує. Граматично правильно буде сказати: "З прийдешнім Великоднем".

Як вітати з наступаючим Великоднем, Фото: ШІ

Також можна привітати зі святом фразою: "Вітаю з наближенням Великодніх свят". Є й інші варіанти привітань, а саме:

"Щасливого Великодня!"

"Веселих Великодніх свят!"

"З Великоднем!"

