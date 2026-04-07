Весна з характером: чи чекати у Львові на сонце до Великодня

Приготуйте парасольки і теплі речі

Мешканцям Львова доведеться ще трохи зачекати на стабільне весняне потепління. Найближчі дні принесуть місту доволі прохолодну та вологу погоду.

Такий прогноз зробили синоптики "Мета.Погода". "Телеграф" розповість детальніше.

Вже 7 та 8 квітня очікуються дощі, а температура повітря вдень не підійматиметься вище +4°C…+8°C. Найхолоднішою стане ніч на четвер, 9 квітня, коли стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки -1°C, хоча вдень повітря прогріється до +2°C.

Напередодні святкових вихідних погода почне поступово змінюватися, проте суттєвого стрибка температури не відбудеться. У п'ятницю та суботу, 10-11 квітня, денна температура коливатиметься в межах +6°C…+9°C, а небо залишатиметься хмарним.

Якою буде погода на Великдень

На жаль, святкова неділя 12 квітня не потішить львів'ян літньою спекою. У день Великодня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а денна температура становитиме лише +6°C при нічних +3°C. Крім того, варто тримати напоготові парасольки, адже в цей період зберігається висока ймовірність опадів.

Коли чекати на справжній температурний прорив

Справжнє, впевнене потепління завітає до Львова вже наступного тижня після свят. Починаючи з 15 квітня, температура почне стрімко зростати. Вже у четвер, 16 квітня, стовпчики термометрів піднімуться до +16°C. Пік першої хвилі тепла припаде на вихідні 18-19 квітня, коли повітря прогріється до приємних +18°C…+19°C.

Майже весь наступний тиждень — з 13 по 23 квітня — супроводжуватиметься періодичними дощами, тож львів'янам слід готуватися до вологої, але вже теплої весни. Стабільна сонячна погода без опадів почне встановлюватися ближче до кінця місяця та на початку травня.

Раніше "Телеграф" писав, коли Львову готуватись до негоди.