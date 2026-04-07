Скільки заробляє прибиральниця в Польщі і як сума відрізняється від зарплати в Україні

Рекламодавець не просить знання іноземної мови та досвід

Зарплата прибиральника в Польщі суттєво перевищує оплату праці на такій самій посаді в Україні.

У Варшаві пропонують роботу покоївки в готелі з оплатою від 5000 злотих нетто (вже після вирахування податків) на місяць, що становить приблизно 60 тисяч гривень. Такі дані наводяться в оголошеннях сайту "Jooble". Робота передбачає прибирання номерів та місць загального користування в готелі.

Згідно з умовами, працівники працюють за графіком з 8:00 до 16:00, п’ять або шість днів на тиждень. Якщо завдання виконуються швидше і без зауважень, працівник може завершувати зміну раніше та мати вільний час. У вакансії зазначається, що спеціальна підготовка не потрібна, а також не обов’язкове знання польської мови чи досвід роботи.

Зарплата прибиральниці у Варшаві. Фото: "Jooble"

В Україні рівень оплати праці прибиральників значно нижчий. Журналісти видання "Телеграф" проаналізували оголошення на сайті "Robota.ua" та навели приклад компанії "Cleanчиствуд" у Києві. У цій фірмі пропонують зарплату від 25 до 40 тисяч гривень на місяць.

В оголошенні вказано, що графік роботи може бути гнучким, однак точні години не уточнюються.

Скільки платять прибиральнику в Україні. Фото: "Robota.ua"

