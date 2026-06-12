Не лише ІТ. Які професії можуть приносити до 20 тисяч доларів на місяць

Деякі напрямки дають шанси заробляти багато

Українські випускники мають визначитися, куди вступити на навчання. Важливе значення у виборі майбутньої професії має зарплата. "Телеграф" запитав у штучного інтелекту, який фах дасть шанс в майбутньому заробляти 20 000 доларів (близько 895 тисяч гривень) на місяць.

Три напрямки навчання, які в перспективі можуть дозволити вийти на рівень зарплати у 20 тисяч доларів, назвав штучний інтелект ChatGPT. Важливо розуміти, що такого доходу неможливо досягнути одразу після навчання. Він може бути лише наслідком років розвитку в професії або бізнесі. Проте цей шлях починається саме з обрання напрямку.

Три напрямки з найкращим потенціалом вийти на зарплату у 20 000 доларів

Програмна інженерія та штучний інтелект

Навчання: комп'ютерні науки, програмна інженерія, математика, AI

комп'ютерні науки, програмна інженерія, математика, AI Посади: інженер-програміст або розробник програмного забезпечення, інженер з машинного навчання, інженер-дослідник у сфері штучного інтелекту

Дохід у 20 тисяч доларів на місяць можливий за умови роботи у міжнародних компаніях. Наприклад — Google, OpenAI, Microsoft тощо.

Медицина (високооплачувані спеціальності)

Навчання: медичний університет + спеціалізація

медичний університет + спеціалізація Напрямки: хірургія, анестезіологія, кардіологія, радіологія

Знову ж таки, шансів заробляти такі гроші в Україні дуже мало. Проте у багатьох країнах досвідчені лікарі цих спеціальностей можуть заробляти понад 20 тисяч доларів на місяць. Проте важливо розуміти, що це дуже довгий шлях (8–15 років підготовки).

Фінанси та інвестиції

Навчання: фінанси, економіка, математика, статистика.

фінанси, економіка, математика, статистика. Посади: інвестиційний банкір, трейдер, портфельний менеджер, quantitative analyst.

Дохід такого рівня можливий у великих міжнародних фінансових компаніях — наприклад Goldman Sachs, JPMorgan Chase ту у великих інвестиційних фондах. Після кількох років успішної кар'єри дохід може значно перевищувати 20 000 доларів на місяць. Однак для цього потрібно наполегливо працювати.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди вступати після школи, щоб заробляти 5000 доларів на місяць.