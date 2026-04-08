Весняне перезавантаження: на кого зі знаків китайського гороскопу чекають зміни до кінця квітня

Для деяких знаків східного гороскопу все зміниться у квітні

Квітень 2026 року під заступництвом Вогняного Коня для деяких знаків східного гороскопу пройде на хвилі змін. Комусь доведеться зіткнутися з новими викликами, а деяким трапляться цікаві можливості.

"Телеграф" розповідає, кому за східним гороскопом варто приготуватися до змін у другий місяць весни.

Як виявилося, у цьому списку три знаки китайського гороскопу — це Дракон, Кінь та Кролик. Про це пише China Explorer Tour.

Дракон

Для Драконів квітень стане часом "скиданням старої луски". Енергія другого місяця весни підштовхуватиме вас до рішучих дій, на які ви не могли наважитися з початку року. Очікуйте змін у професійній сфері, можливі просування кар’єрними сходами. А ваш соціальний статус може зміцнитись завдяки несподіваному заступництву. До кінця місяця більше прислухайтеся до своєї інтуїції, вона не підведе.

Китайський гророскоп. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Кінь

Для представників цього знаку події весь рік розвиватимуться стрімко. А квітень стане періодом "великої ревізії" і змін, які відбудуться за нею. У вас з’являться нові можливості у фінансовій сфері, не проґавте вигідні інвестиції. В особистому житті до кінця місяця настане ясність: таємне стане явним, що дозволить вам нарешті зітхнути з полегшенням. При цьому будьте обережні з імпульсними покупками в останній тиждень квітня.

Кролик

До середини квітня посилиться вплив вашої рідної стихії, що принесе довгоочікувані зміни у домашню та сімейну атмосферу. Можлива зміна місця проживання або тривала подорож. Також є можливість оновлення кола спілкування, що теж стане поштовхом до нових можливостей. А те, що здавалося складним вузлом, до кінця квітня розплутається. Наприкінці місяця час зайнятися благоустроєм простору навколо себе — це дасть вам енергію для майбутніх звершень у травні.

