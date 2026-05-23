Заміна сумішам? В Україні можна купити грудне молоко: скільки коштує (фото)

Українці продовжують дивувати мережу товарами, які продають. Після зубів мудрості чимало питань викликає грудне молоко.

Відповідні оголошення є на різних портал. Ціна на молоко також відрізняється: хтось продає пакетик за 100 грн, а хтось — за 65 грн.

Як зазначила користувачка у Threads, побачила вона схоже оголошення на Shafa. До слова, зараз його вже видалили. Але на OLX й досі є. Жінка продає квітневе зціджене молоко за 100 грн пакетик.

В Україні продають грудне молоко

Відправку обіцяє "Новою поштою", мінімальне замовлення — 4 пакетики. Однак виникає цілком логічне питання: навіщо продають грудне молоко та чи безпечно його купувати. До слова, відправка поштою ймовірніше призведе до псування молока, адже його не можна розморожувати та заморожувати повторно. А після морозилки воно має бути одразу використане, а не їхати щонайменше добу, коли розпочинається спека.

Навіщо продають грудне молоко

Здебільшого його купують жінки, які не мають змоги годувати грудьми, але переходити на суміш не готові. Втім купувати неперевірене молоко в невідомої людини вкрай небезпечно, адже покупець не може напевно знати його походження та стан здоров'я мами-годувальниці.

Саме тому існують сертифіковані банки молока, де дітки за потреби можуть отримати донорське молоко для грудного вигодовування.

Зауважимо, що продаж грудного молока в Україні незаконний. У нас відсутній легальний ринок такої продукції. Окрім того, грудне молоко прирівнюється до біологічних рідин людини та не може продаватися як звичайний харчовий продукт чи дитяче харчування.

