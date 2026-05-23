Конкурентка Ейфелевої вежі: посеред Миколаєва стоїть інженерний шедевр (фото)

Це сітчаста гіперболоїдна конструкція

Посеред Миколаєва існує об'єкт, який багато експертів називають шедевром інженерної думки 20 століття. Це вежа, яку міг би оцінити навіть відомий французький інженер Ейфель.

Про цінну споруду в Миколаєві нагадав користувач Threads під ніком kirill_babchenko. Йдеться про водонапірну вежу Шухова.

"Визнана міжнародними експертами одним із найвищих досягнень інженерного мистецтва 20 століття. А також ставиться як один із прикладів, який міг конкурувати конструкцією та красою з об'єктами відомого інженера Гюстава Ейфеля", — розповідає автор.

Башта Шухова у Миколаєві. Фото — kirill babchenko

Що відомо про вежу Шухова

Шуховська вежа в Миколаєві – водонапірна вежа, виконана за проєктом інженера Володимира Шухова і вперше у світі встановлена та використана в системі міського водопостачання – у Миколаєві. Побудована в 1906-1907 роках за сприяння організатора виробництва та промислового магната Йоакима Каннегісера.

Особливістю проєкту стало те, що вежа була в 12 разів легшою за інші, а її вага — меншою за вагу тієї води, яку вона вміщувала. Висота вежі — 32 метри, а об'єм резервуара — 50 тисяч відер (615 м³). Для міцності залізні кутники, з яких зібрано каркас вежі, укріплені дев'ятьма горизонтальними кільцями. Усі ці деталі скріплені між собою за допомогою заклепок. Усередині є гвинтові металеві сходи, а навколо вежі — металевий балкон.

Інженера Шухова порівнюють із відомим французьким інженером Ейфелем, творцем однойменної вежі. Обидва проєктували легкі, ажурні, але дуже міцні споруди, які можуть стояти століттями. Вони досі викликають захоплення. Вежа Шухова – це сітчаста гіперболоїдна конструкція. Винахід датований січнем 1896 року.

Фахівці, як пише Укрінформ, досі називають його вежу у Миколаєві історико-інженерним шедевром.

