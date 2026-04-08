Весенняя перезагрузка: кого из знаков китайского гороскопа ждут перемены до конца апреля

Для некоторых знаков восточного гороскопа все изменится в апреле

Апрель 2026 года под покровительством Огненной Лошади для некоторых знаков восточного гороскопа пройдет на волне перемен. Кому-то придется столкнуться с новыми вызовами, а некоторым подвернутся интересные возможности.

"Телеграф" рассказывает, кому по восточному гороскопу стоит приготовиться к переменам во второй месяц весны.

Как оказалось, в этом списке три знака китайского гороскопа — это Дракон, Лошадь и Кролик. Об этом пишет China Explorer Tour.

Дракон

Для Драконов апрель станет временем "сбрасывания старой чешуи". Энергия второго месяца весны будет подталкивать вас к решительным действиям, на которые вы не могли отважиться с начала года. Ожидайте перемен в профессиональной сфере, возможны продвижения по карьерной лестнице. А ваш социальный статус может укрепиться благодаря неожиданному покровительству. К концу месяца больше прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет.

Китайский гророскоп. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Лошадь

Для представителей этого знака события весь год будут развиваться стремительно. А апрель станет периодом "большой ревизии" и перемен, которые последуют за ней. У вас появятся новые возможности в финансовой сфере, не упустите выгодные инвестиции. В личной жизни до конца месяца наступит ясность: тайное станет явным, что позволит вам наконец вздохнуть с облегчением. При этом будьте осторожны с импульсивными покупками в последнюю неделю апреля.

Кролик

К середине апреля усилится влияние вашей родной стихии, что принесет долгожданные перемены в домашнюю и семейную атмосферу. Возможна смена места жительства или длительная поездка. Также есть вероятность обновления круга общения, что также станет толчком к новым возможностям. А то, что казалось сложным узлом, к концу апреля распутается само собой. В конце месяца самое время заняться благоустройством пространства вокруг себя — это даст вам энергию для будущих свершений в мае.

