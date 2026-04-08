На пальному можна заощадити за кілька кліків: у TikTok поділились лайфхаком (відео)

Українець розповів, як економить по 2 грн на літрі

На тлі зростання цін на пальне водії шукають будь-які можливості на ньому зекономити. Виявляється, це можна зробити навіть за допомогою мобільного додатка "Нової пошти".

Українець поділився в ТікТок простим лайфхаком, як зменшити витрати на заправках. За його словами, економія складає 2 гривні на літрі пального.

Економія без зусиль

За словами чоловіка він тільки дізнався про цей спосіб. Йому вдалося знизити витрати за допомогою боксиків від "Нової пошти".

"Маленький лайфхак, як економити на пальному за допомогою "Нової пошти". Заходимо в додаток. В правому верхньому кутку будуть боксики, на них натискаємо. В меню пошук пишемо: "Заправка". Обираємо, де будемо заправлятись. Додаток генерує QR-код, який потрібно показати на касі заправки. Таким чином можна зекономити 2 гривні на літрі", — розповів чоловік.

Чи може подешевшати пальне в Україні

Як повідомляв "Телеграф", тимчасове затишшя на Близькому Сході призвело до того, що ціна на нафту марки Brent різко впала нижче позначки $95 за барель, втративши близько 14-16% своєї вартості за один день. Проте експерти закликають передчасно не радіти і не чекати миттєвого зниження цін в Україні. Так, станом на 8 квітня, ціни на пальне в Україні все ще росли. Зокрема на ОККО додали 1,9 грн/на літрі до дизеля, а на WOG дизель здорожчав на 1,1 грн/л. Однак ринок вже почав реагувати, зокрема на заправках мережі "Укрнафта" ціна на дизель впала на 1 грн на літрі, а на UPG — 1,10 грн/л.

Ціни на пальне станом на 8 квітня 2026 року. Інфографіка Главком

Раніше "Телеграф" розповідав, що зростання ціни на дизель вже призвело до зростання вартості проїзду в деяких містах. Частина перевізників планує підвищити ціни пізніше.