На горючем можно сэкономить в несколько кликов: в TikTok поделились лайфхаком (видео)

Украинец рассказал, как экономит по 2 грн на литре

На фоне роста цен на горючее водители ищут любые возможности на нем сэкономить. Оказывается, это можно сделать даже с помощью мобильного приложения "Новой почты".

Украинец поделился в ТикТок простым лайфхаком, как снизить расходы на заправках. По его словам, экономия составляет 2 гривны на литре горючего.

Экономия без труда

По словам мужчины, он только узнал об этом способе. Ему удалось снизить расходы с помощью боксиков от "Новой почты".

"Маленький лайфхак, как экономить на горючем с помощью "Новой почты". Заходим в приложение. В правом верхнем углу будут боксики, на них нажимаем. В меню поиск пишем: "Заправка". Выбираем, где будем заправляться. Приложение генерирует QR-код, который необходимо показать на кассе заправки. Таким образом можно сэкономить 2 гривны на литре", — рассказал мужчина.

Может ли подешеветь горючее в Украине

Как сообщал "Телеграф", временное затишье на Ближнем Востоке привело к тому, что цена на нефть марки Brent резко упала ниже отметки $95 за баррель, потеряв около 14-16% своей стоимости за один день. Тем не менее, эксперты призывают преждевременно не радоваться и не ждать мгновенного снижения цен в Украине. Так, по состоянию на 8 апреля цены на топливо в Украине все еще росли. В частности, на ОККО добавили 1,9 грн/литр к цене дизеля, а на WOG дизель подорожал на 1,1 грн/л. Однако рынок уже начал реагировать, в частности, на заправках сети "Укрнафта" цена на дизель упала на 1 грн на литре, а на UPG — 1,10 грн/л.

Цены на горючее по состоянию на 8 апреля 2026 года. Инфографика Главком

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рост цены на дизель уже привел к росту стоимости проезда в некоторых городах. Часть перевозчиков планирует повысить цены позже.