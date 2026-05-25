Штучний інтелект назвав фразу, яку використовують найрозумніші люди, коли їм бракує знань

Люди схильні значно переоцінювати власну компетентність

У світі, де існує постійний тиск мати готові відповіді на все, визнання власних інтелектуальних меж багатьом дається важко, особливо у професійній сфері. Проте експерти з комунікації та психології сходяться на думці, що вміння визнати, що ти чогось не знаєш — це одна з найяскравіших ознак високого інтелекту.

Про це йдеться у матеріалі okdiario. Там зазначають, що популярні чат-боти на базі штучного інтелекту ChatGPT та Gemini проаналізували цю тему і визначили ключову фразу, яку використовують найінтелектуальніші люди у моменти невизначеності. Цей вираз — "Я ще не знаю"(зокрема, ключове слово "ще" / ісп. "todavía").

Сила слова "ще" та ментальність зростання

На відміну від звичайного "я не знаю", яке може звучати як остаточна відмова від пошуку відповіді, додавання слова "ще" докорінно змінює суть. Воно демонструє інтелектуальну чесність та так звану "ментальність зростання" (growth mindset). Ця фраза закладає основу для того, що знання не є статичними — їх можна здобути та побудувати з часом.

За даними ШІ, найрозумніші люди не намагаються видавати миттєві автоматичні відповіді лише для того, щоб справити враження. Навпаки, вони схильні демонструвати обережність у своїх судженнях, оцінювати якість інформації та ставити багато уточнювальних запитань.

Чому сумніви корисні для мозку

Як пояснює ChatGPT, коли людина відкрито визнає, що чогось не знає, її мозок переходить у значно сприйнятливіший стан для засвоєння нової інформації.

Натомість люди, які переконані, що вже мають правильну відповідь, стають жертвами так званого "упередження підтвердження" (confirmation bias) — психологічної тенденції шукати лише ті факти, які підкріплюють їхню стару точку зору. Люди з високою гнучкістю розуму легше приймають можливість своєї помилки і швидше навчаються.

Дослідження, опубліковані у науковому журналі Neuron, також підтверджують, що високий рівень допитливості безпосередньо пов'язаний із кращою пам'яттю та здатністю до навчання. Незнання в певний момент — це не відсутність здібностей, а просто природний етап аналітичного процесу.

Ефект Даннінга-Крюгера та фальшива впевненість

Цей феномен штучний інтелект протиставляє відомому ефекту Даннінга-Крюгера (описаному психологами Девідом Даннінгом та Джастіном Крюгером у 1999 році). Суть ефекту полягає в тому, що люди з низьким рівнем кваліфікації чи обмеженими знаннями у певній сфері схильні значно переоцінювати власну компетентність. Оскільки їм бракує знань, вони просто не здатні усвідомити масштаб свого незнання чи оцінити вищий професіоналізм інших.

Натомість інтелектуально розвинені особистості розуміють цінність паузи, спостереження та глибоких роздумів, тому фраза "Я ще не знаю" для них є не слабкістю, а інструментом для ухвалення точніших рішень у майбутньому.

