Зростання цін на АЗС вас не зачепить: 3 трюки, як витрачати менше пального

Ці прості звички допоможуть заощадити відчутну суму водіям

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На тлі зростання цін на пальне водії дедалі частіше шукають дієві лайфхаки з його економії. У Тік Ток українець вже поділився трьома перевіреними порадами.

Як зазначив користувач, економити гроші можна не тільки на АЗС. Адже за правильного використання авто, воно може знижувати свої витрати.

Три поради, як економити пальне

Перше — не робіть різких прискорень та гальмувань, адже вони вимагають більших витрат енергії та пришвидшують спалювання пального.

Друге — не їздіть з відкритими вікнами на швидкості понад 70 км/год. Адже в такому випадку збільшується опір повітря, що відповідно підвищує витрати пального.

Третє — перевіряйте тиск у шинах. Адже недокачані колеса можуть збільшувати витрати пального.

Усі ці поради дійсно можуть зменшувати витрати пального та економити гроші. Особливо, якщо дотримуватись їх регулярно. Зауважимо, що витрати палива залежать від моделі авто та його технічного стану. Якщо раптом помітили, що витрати зросли — зверніться до майстра.

Скільки коштує паливо

За даними Мінфіну, пік паливної кризи в Україні був у квітні, але за останні дні ціни на паливо знову відчутно підскочили. Найбільше здорожчав автомобільний газ і бензин А-92.

Станом на 26 липня на ринку фіксуються такі ціни:

А-95 преміум, — 83,73 грн;

А-95, — 80,08 грн;

А-92, — 77,21 грн;

дизельне паливо, — 85,23 грн;

газ, — 41,27 грн.

Динаміка цін на пальне у 2026. Дані: Мінфін

Раніше "Телеграф" розповідав, як заробляє бюджет на здорожчанні дизелю.