Ціна дизелю пробила стелю. На скільки здорожчало пальне та які прогнози експертів

На початку року дизельне топливо коштувало понад 55 грн

У понеділок, 6 квітня, в Україні ціна дизелю сягнула 95 грн за літр. За вихідні підскочила вартість й бензину, що вже прогнозували експерти на тлі війни на Близькому Сході.

Як повідомляють місцеві канали, зранку 6 квітня АЗС оновили ціни, де вартість дизелю сягнула 90-95 грн, а бензину А-95 — 73,40-79,90 грн/л.

При цьому стабільним залишився лише газ – 48,98 грн/л. Виходить, що ціна пального за три дні злетіла мінімум на дві гривні.

Ціни на дизель та бензин 06.04

Зауважимо, що, за даними Мінфіну, у п'ятницю, 3 квітня, середня ціна дизелю в Україні складала 87,6 грн за літр. Бензин коштував:

А-95 преміум — 75,03;

А-95 — 71,8;

Газ — 47,97.

Ціни на пальне 03.04. Дані: Мінфін

Загалом з початку 2026 по квітень поточного року вартість дизеля зросла від 55 грн за літри до 95 грн за літр. Тобто подорожчання склало понад 40 грн.

Динаміка цін на пальне у 2026. Дані: Мінфін

Що прогнозують експерти

Як зазначив "Телеграфу" експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, справді позитивних прогнозів по дизелю та бензину немає. Адже пальне буде дорожчати й далі.

"Якщо аналізувати прогнози Лоренса "Ларрі" Фінка (голова та генеральний директор BlackRock, американської багатонаціональної корпорації з управління інвестиціями — ред.), то ціна на нафту буде або 40 доларів за барель, або понад 150 доларів. Тобто середнє значення не вбачається. Все буде залежати від того, як швидко врегулюється ситуація на Близькому Сході", — каже Косянчук.

Схожу думку висловив й аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко. За його словами, Україна немає важелів впливу на ціни на ринку пального, навіть всередині країни. Ба більше, та вартість, яку усі бачать зараз, це не актуальна ціна, адже пальне долає великий шлях до АЗС.

"Я просто кажу про великі об'єми, які заходять за кордоном, і ціна на ці об'єми формується з розрахунку там п'ять котирувальних днів після того, як вантаж або почав відплив від там причалу за кордоном, або причалив до зони розвантаження. Яка ціна буде за це ці п'ять днів, оце й є основні ризики прогнозування. Ніхто не знає, яка вона буде", — пояснює аналітик.

