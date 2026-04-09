"Світоч" був не одразу. Як раніше називалась найстаріша кондитерська в Україні

"Світоч" одна з найстаріших кондитерських фабрик України. Однак не всі знають, що своє ім'я компанія змінювала кілька разів.

"Телеграф" розповість, як з'явилась торгова марка "Світоч" та що означає її назва.

З'явилась ця кондитерська фабрика у 1882 році, тоді вона називалась "Бранка". Згодом, коли ця фабрика та ще одна під назвою "Більшовик" об'єдналися, з'явилась кондитерська "Червона троянда". У 1962 році компанію перейменували на "Світоч", заклавши в нове ім'я великий сенс.

Адже ця назва символізує велику свічку або смолоскип — носій світла, мудрості та правди, що підкреслює високу якість продукції та її роль як "освітлювача" кондитерських традицій. До 1998 року компанія була суто української, але потім контрольний пакет акцій купило Nestlé.

Шоколад "Світоч"

Наразі шоколадки та цукерки від "Світоч" продаються у більшості українських магазинів. Чимало українців мають свої улюблені смаки. До слова, свій поважний вік компанія використовує як показник якості. Адже наразі логотип бренду не просто слово, а й рік створення "Світоч 1882 ". При цьому часто можна побачити вислів "Світоч — шоколад з історією".

