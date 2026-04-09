"Світоч" был не сразу. Как раньше называлась старейшая кондитерская в Украине

"Світоч" одна из старейших кондитерских фабрик Украины. Однако не все знают, что свое имя компания меняла несколько раз.

Сейчас фабрика находится во Львове, но контрольным пакетом акций владеет швейцарская корпорация Nestlé.

Появилась эта кондитерская фабрика в 1882 году, тогда она называлась "Бранка". Впоследствии, когда эта фабрика и еще одна под названием "Большевик" объединились, появилась кондитерская "Красная роза". В 1962 году компанию переименовали в "Світоч", заложив в новое имя большой смысл.

Ведь это название символизирует большую свечу или факел – носитель света, мудрости и правды, подчеркивающий высокое качество продукции и ее роль как "осветителя" кондитерских традиций. До 1998 года компания была чисто украинской, но затем контрольный пакет акций купил Nestlé.

Шоколад "Світоч"

Сейчас шоколадки и конфеты от "Світоч" продаются в большинстве украинских магазинов. Многие украинцы имеют свои любимые вкусы. К слову, свой почтенный возраст компания использует как показатель качества. Ведь сейчас логотип бренда не просто слово, но и год создания "Світоч 1882". При этом часто можно увидеть выражение "Світоч — шоколад с историей".

