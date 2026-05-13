Не завжди була Сумською. Коли та заради кого перейменовували головну вулицю Харкова

Це місце масових гулянь та яскравих вражень

Центральна вулиця Харкова має назву, пов’язану з іншим містом. За свою понад 300-річну історію вона лише раз змінювала ім'я.

"Телеграф" розповідає про головну вулиця Харкова, яка має назву Сумська. До слова, в Сумах є вулиця Харківська.

Чому вулиця отримала назву Сумська

Своє ім'я вона отримала невипадково. Річ у тім, що саме цією вулицею пролягав шлях з Харкова до Сум. Саме це й визначило назву головної вулиці міста.

Вулиця Сумська у Харкові. Фото: kharkov-future.com.ua

Сумську перейменували один раз, але потім їй повернули історичну назву

Вулиці багатьох українських міст за часів СРСР перейменовували на честь радянських діячів. Так було й з головною вулицею Харкова: у 1919 році вона деякий час мала ім’я німецького політика, адвоката та антивоєнного активіста Карла Лібкнехта. Проте після закінчення війни з Німеччиною, німці, вочевидь, були не в моді й Сумській повернули історичну назву у 1945-му році.

Історія вулиці Сумської у Харкові

Колись вона була короткою та забудованою здебільшого господарськими спорудами. Людей на вулиці жило дуже мало. Вона з'явилася наприкінці XVII століття і тоді закінчувалася на території сучасної Театральної площі.

Колись Сумська виглядала так. Фото: kharkov-future.com.ua

Однак у XIX столітті Сумську почали активно розбудовувати та поступово перетворювати на центральну частину Харкова. Там з’явилися маєтки, сади та громадські простори. В місця, де колись були ліс і старе кладовище, прийшло життя.

“Дзеркальний струмінь” – альтанка та водночас фонтан на Сумській. Фото: kharkov-future.com.ua

Цікаві факти про вулицю Сумську

Зараз це головна артерія міста, довжиною близько 4,2 кілометра. Сумська — не найдовша вулиця Харкова, проте є її "серцем". Там сконцентроване культурне та суспільне життя обласного центру. Поруч розташовані Сад імені Шевченка, Центральний парк, площа Свободи та Лісопарк — одна з найбільших зелених зон міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Харків втратив легендарну кондитерську фабрику. Солодощі фабрики купця Дмитра Кромського цінували навіть в Парижі.