Чи можуть люди 50+ розраховувати на роботу: у чому проблема ринку праці в Україні

Експерт розповів, у чому справжні причини нестачі працівників у країні

Ініціативи щодо залучення до роботи людей вікової категорії 50+ мають вигляд спроби створити видимість активності з боку держави. А дефіцит кадрів у країні викликаний зовсім іншими причинами, зокрема міграцією молоді.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловив колишній народний депутат та експерт із соціальної політики Павло Розенко.

"Мені здається, що це чергова піар-ініціатива уряду, яка спрямована лише на те, щоб показати імітацію бурхливої діяльності. Бо люди "50+", як правило, свідомі, мають роботу, працевлаштовані. Або є частина людей, яка через стан здоров'я не може фізично працювати і живе на пенсію по інвалідності, чи за інші кошти", — пояснив він.

За словами співрозмовника, для людей, які зацікавлені у пошуку роботи, є центри зайнятості, до того ж вони можуть піти на курси перенавчання, отримати нову професію або в інший спосіб підвищити свою кваліфікацію.

Наразі Україна стикається з досить серйозним браком робочої сили, але вона, на думку експерта, точно не пов’язана з тим, що люди "50+" не працюють чи працюють не там, де треба.

"У нас це пов'язано зовсім з іншими факторами, на які уряд не зважає взагалі. І один із них — абсолютно антиекономічне, антидержавне рішення про дозвіл виїзду за кордон молоді 18-22 років. За різними оцінками, ми втратили до пів мільйона юнаків цієї категорії. Якщо перекласти на демографічну картину, то це якби в один момент з України виїхало ще приблизно 5 мільйонів процездатних людей. І тут питання в тому: правильно їм дозволяти виїжджати чи неправильно. Правильно зробив уряд, що зняв обмеження на виїзд, чи неправильно", — підкреслив Розенко.

Павло Розенко. Фото: Facebook

Водночас співрозмовник наголошує, що в Україні після того чи перед тим, як відкрити кордон, не вжили необхідних заходів, щоб люди мали мотивацію залишитися в країні.

"Щоб люди не виїжджали, щоб батьки не панікували і поспіхом не вистовхували наших хлопців за кордон. І ми просто втратили колосальний потенціал активної робочої сили, а 18-22 років — це повноцінний учасник ринку праці, тому що студенти і так могли виїжджати. Але ми втратили цих людей. А зараз уряд говорить: ми провтикали, все програли, давайте щось бігом робити, давайте "50+" якісь "плюшки" давати. Але ще раз хочу сказати, проблема ринку праці не в "50+", — підсумував Розенко.

Проблема ринку праці України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Програма працевлаштування 50+

Програма, що реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами, включатиме навчання та адаптацію до сучасного ринку праці, зустрічі з роботодавцями, стажування чи працевлаштування.

За даними Державної служби зайнятості, умови оплати при короткостроковому стажуванні визначаються окремо кожним роботодавцем. Цікаво, що залучатимуть ШІ для визначення найкращих відповідностей.

"Штучний інтелект розуміє контекст досвіду та навичок, а не просто шукає збіги ключових слів. Для кожного кандидата та вакансії розраховується відсоток сумісності. Система формує ТОП-20 взаємних відповідностей", — йдеться на сторінці проєкту. Дані перевірятиме модератор. Саме для цього кандидати заповнюватимуть не класичне резюме, а "Матрицю навичок", яка створить дані для опрацювання ШІ.

Як взяти участь у програмі 50+ для фахівців та бізнесу/ Інфографіка "Телеграф", створена за допомогою ШІ

У програму входить навчання позиціонування досвіду фахівця на ринку, оволодіння сучасними цифровими інструментами та ШІ, а також про взаємодію в командах різного віку. Важливо, що після навчання людина має пройти 10-денне практичне стажування і після цього отримувати "так" чи "ні" від роботодавця. Зареєструватись можна онлайн або в центрі зайнятості. За проектом працевлаштування має настати у вересні-жовтні.

Етапи реалізації проекту/ Джерело: Державна служба зайнятості

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україні потрібно 300 тисяч трудових мігрантів. Стало відомо, з яких країн уже їдуть та чим займаються.