Аеропорт - чемпіон загублених речей: що там залишають "на пам'ять"

Там зазвичай забувають електроніку або одяг

Аеропорти залишаються одним із головних місць, де пасажири найчастіше забувають свої речі. Причина проста — поспіх, черги та стрес під час реєстрації й контролю безпеки.

За даними міжнародних звітів і служб пошуку втраченого багажу, щороку в аеропортах світу губляться мільйони предметів, як написали у "Іslands". У топі — смартфони, навушники, зарядні пристрої, одяг, куртки, а також рюкзаки та валізи. Часто пасажири забувають речі в зонах очікування, на контролі безпеки або просто на сидіннях у терміналах.

Зокрема, у звітах сервісу Unclaimed Baggage зазначається, що серед найпоширеніших знахідок — електроніка (телефони, планшети, навушники), книги та одяг. Подібну статистику підтверджують і великі аеропорти США, де електронні пристрої та багаж стабільно входять у список найчастіше загублених речей.

Експерти пояснюють: головна причина втрат — перевантаження уваги під час подорожі. Людина одночасно проходить перевірки, перевіряє документи та готується до посадки, через що легко забути речі навіть на видному місці.

Що роблять з цими речами

У більшості випадків загублені предмети потрапляють до бюро знахідок аеропорту або служби безпеки. Якщо річ не знаходять одразу, пасажир може подати заявку онлайн або звернутися до відповідного відділу. Проте з часом частина речей так і залишається непотрібною.

