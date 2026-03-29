Час - це гроші: співзасновник Monobank носить годинник за понад 12 млн грн (фото)

Ціни на годинники цієї марки стартують від 20 тисяч євро

Співзасновник Monobank Михайло Рогальський показав на публіці свій унікальний годинник. Йдеться про модель F.P. Journe Octa Sport Titanium, вартість якого в колах колекціонерів може сягати 240 тисяч євро.

Блогер cats_and_watches у Threads оприлюднив фото хронометра та його вартість. Цей годинник належить до сегмента ексклюзивних колекційних моделей преміумкласу.

За словами блогера, годинники цього бренду дуже рідкісні. Ця обставина й обумовлює високу вартість його виробів.

"Неймовірний годинник співзасновника Монобанку, який нам дуже подобається. Михайло Рогальський з’явився в F.P. Journe Octa Sport Titanium за ~€240.000 (12 106 008 гривень). Це незалежний швейцарський бренд від одного з найіменитіших годинникарів світу. Усі моделі дуже рідкісні: черги на роки, а на вторинці вони продаються з шаленою націнкою", — зазначено в повідомленні.

Що відомо про годинник

Корпус годинника виконаний з титану класу 5. Вага з титановим браслетом лише 70 грамів, годинниковий механізм важить 11 грамів. Запас ходу 120 годин (або 5 днів). Циферблат алюмінієвий метал. Секундний суб-циферблат із сапфірового скла, пофарбований у білий колір. Стрілки та числа виконані з матеріалу Super-Luminova.

Хронометр показує індикацію годин, хвилин, секунд, дати, дня/ночі, запасу ходу. Оформлення моделі кругове зерно Geneva Stripes на мостах, кругове матування на палетах, ручна фаска кутів, полірування головок гвинтів.

Варто додати, що ціна на хронометри цієї марки починається від 20 тисяч євро, залежно від моделі. Саме модель F.P. Journe Octa Sport Titanium продається від 24,500 євро (близько 1 233 575 грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить Олександр Усик. Ця модель засвітилася у відомому серіалі про мафію — "Клан Сопрано".