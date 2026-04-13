Все по 9 грн. Українка показала мегазнижки на посуд в популярному магазині

В українських магазинах Sinsay розпродають різдвяний посуд майже за копійки. Українка показала позиції по 9 грн.

Відповідний пост завірусився у Threads. За словами, жінки магазин розпродує залишки товару за низькою ціною.

"Урвала. Розпродаж Різдвяного посуду в Sinsay. Ціна 9 грн", — йдеться у повідомленні.

Посуд по акції в Sinsay

На фото, які прикріплено до допису видно, що дійсно чимало різдвяного посуду продають за 9 грн. На деяких позиціях навіть залишились старі цінники, до прикладу тарілки у вигляди ялинки коштували 229 грн, а зараз всього 9 грн. Зауважимо, що такі акції жінці вдалось вхопити в одному з магазинів в Черкасах.

Однак, за її словами, на сайті також є чимало акційних пропозицій, які можна купити онлайн, або перевірити їхню наявність в найближчому магазині. Додамо, що в мережі Sinsay є два типи цінників: білі — це звичайні, а помаранчеві — акційна пропозиція.

У коментарях користувачі жартували, що цей пост визначив їхні плани на день, а також, що до Різдва слід готуватись з Великодня. Люди писали:

Чому це різко увійшло в мої плани на день.

Таке є в 1 на 50 Sinsay, вам просто повезло. Бо я періодично ходжу в 4 Sinsay в своєму місті нема там такого.

Я такий ящик нагребла, що чоловік ледь з дому не вигнав.

Як то кажуть "готуй санки з літа, а різдвяний декор з Великодня".

Треба бігти 100%.

Мотивація, як вийти з дому в погану погоду, дякую.

Та звідки ви взялись! Мені воно ж теж треба.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому магазини роблять знижки в -50%.