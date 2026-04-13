Все по 9 грн. Украинка показала мегаскидки на посуду в популярном магазине
Акция действует при наличии товара
В украинских магазинах Sinsay распродают рождественскую посуду почти за копейки. Украинка показала позиции по 9 грн.
Соответствующий пост завирусился в Threads. По словам женщины магазин распродает остатки товара по низкой цене.
"Урвала. Распродажа Рождественской посуды в Sinsay. Цена 9 грн", — говорится в сообщении.
На фото, которые прикреплены к сообщению, видно, что действительно немало рождественской посуды продают за 9 грн. На некоторых позициях даже остались старые ценники, например тарелки в виде елки стоили 229 грн, а сейчас всего 9 грн. Отметим, что такие акции женщине удалось ухватить в одном из магазинов в Черкассах.
Однако, по ее словам, на сайте также есть немало акционных предложений, которые можно купить онлайн или проверить их наличие в ближайшем магазине. Добавим, что в сети Sinsay есть два типа ценников: белые – это обычные, а оранжевые – акционное предложение.
В комментариях пользователи шутили, что этот пост определил их планы на день, а также, что к Рождеству следует готовиться с Пасхи. Люди писали:
- Почему это резко вошло в мои планы в день?
- Такое есть в 1 на 50 Sinsay, вам просто повезло. Потому что я периодически хожу в 4 Sinsay в своем городе нет там такого.
- Я такой ящик нагребла, что мужчина едва не выгнал из дома.
- Как говорится "готовь санки с лета, а рождественский декор с Пасхи".
- Надо бежать 100%.
- Мотивация, как выйти из дома в плохую погоду, спасибо.
- Да откуда вы взялись! Мне оно тоже нужно.
