Є важливі нюанси: в ТікТок поділились лайфхаками, як зберігати зимову гуму на балконі

Порушення умов зберігання може призвести до передчасного пошкодження покришок

Вже скоро всім водіям в України доведеться змінювати на своєму автомобілі зимову гуму на літню. І для декого постане дилема: куди її подіти на наступні пів року, якщо власного гаража немає, ціни на шинні "готелі" б'ють рекорди, а серед доступних приміщень є лише балкон.

Щоб шини збереглись до наступного зимового сезону в гарному стані, потрібно знати кілька нюансів. Про це розповідає користувач соцмережі TikTok.

За його словами, порушення умов зберігання може призвести до розтріскування, деформації та пошкодження шин. Тож важливо пам'ятати про захист від сонця, температуру та положення зберігання гуми.

Чи можна зберігати шини на балконі

Звичайний житель міста, який не має гаража або навіть комори, може зберігати шини на балконі. Проте важливо знати, як уникнути проблем, адже гума неабияк зіпсується, якщо проведе на відкритому повітрі понад місяць. Їй зашкодять волога і ультрафіолетове випромінювання, яке змінить структуру гуми і шини втратять еластичність та цілісність. Проте, якщо захистити гуму від цих факторів, вона зможе пролежати на балконі до шести місяців. Періодично шини потрібно прокручувати, щоб змінилася уникнути деформування.

Автомобільні колеса на підставці. Фото ілюстративне

Підготовка

Перш ніж помістити шини балкон, їх слід ретельно оглянути — чи немає пошкоджень та ознак передчасного зносу. Після цього гуму потрібно ретельно промити водою, видалити з протектора камінці та сміття і добре висушити гуму, щоб запобігти творенню плісняви. Знімаючи раз колеса, можна поставити на них маркування, щоб восени повернути їх на ті ж місця і не переплутати праве колесо з лівим або переднє із заднім.

Зимові шини на стелажах. Фото ілюстративне

Як зберігати шини на балконі

Шини зберігають лежачи або стоячи залежно від того, з дисками вони або без. Якщо диски залишати, то можна скласти колеса одне на інше. Можна їх і підвісити, але на певній відстані.

Якщо ж шини будуть зберігатися без дисків, то розміщувати їх у вертикальному положенні. Важливо пам'ятати, що в жодному разі не можна зберігати шини без дисків в горизонтальному або підвішеному положенні, оскільки гума під своєю власною вагою може сильно деформуватись.

Гуму без дисків необхідно зберігати у вертикальному положенні

