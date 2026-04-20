Не тиждень і не два: через скільки днів насправді треба прати простирадла

Дізнайтеся, як правильно прати брудну постіль

Звичка змінювати простирадла щонеділі або раз на два тижні може бути недостатньою. Нові дослідження вказують на те, що інтервали між пранням мають бути значно коротшими, особливо в теплий сезон.

Багато років золотим стандартом вважалося прання постільної білизни раз на тиждень. Проте, як повідомляє видання okdiario, сучасні експерти з гігієни переглядають ці норми. Виявляється, що навіть 7 днів — це забагато, якщо ви хочете уникнути розмноження бактерій та кліщів.

Чому тижня вже замало

Протягом ночі наше тіло виділяє піт, ороговілі клітини шкіри та шкірне сало. До цього додаються залишки косметики, пил і, в деяких випадках, шерсть домашніх тварин. Цей "коктейль" створює ідеальне середовище для мікроорганізмів.

Заміна постільної білизни

Коли варто змінювати постільну білизну

Замість звичних 7 або 14 днів, фахівці рекомендують орієнтуватися на 5-денний цикл. А у літній період, коли потовиділення посилюється, цей термін радять скоротити до 3 днів.

Виняток становлять люди, які приймають душ безпосередньо перед сном і не мають домашніх улюбленців — для них термін у 14 днів є гранично припустимим, але не рекомендованим.

Як прати правильно — експерти дали пораду

Щоб білизна була дійсно чистою, а не просто вологою, варто дотримуватися порад:

Не перевантажуйте барабан: заповнюйте пральну машину лише наполовину, щоб тканина могла добре виполоскатися.

Температурний режим: для бавовни ідеальною є температура 40 градусів.

Природні помічники: замість агресивних кондиціонерів можна додати трохи оцту (для м'якості) або харчову соду (для видалення неприємних запахів).

Боротьба з плямами: жовті плями від поту радять обробляти сумішшю перекису водню та соди перед основним пранням.

