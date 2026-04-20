Не неделю и не две: через сколько дней на самом деле нужно стирать простыни
Узнайте, как правильно стирать грязную постель
Привычка менять простыни каждое воскресенье или раз в две недели может быть недостаточной. Новые исследования указывают на то, что интервалы между стиркой должны быть значительно короче, особенно в теплый сезон.
Многие годы золотым стандартом считалась стирка постельного белья раз в неделю. Однако, как сообщает издание okdiario, современные эксперты по гигиене пересматривают эти нормы. Оказывается, что даже 7 дней – это слишком много, если вы хотите избежать размножения бактерий и клещей.
Почему недели уже мало
В течение ночи наше тело выделяет пот, ороговевшие клетки кожи и кожное сало. К этому добавляются остатки косметики, пыли и, в некоторых случаях, шерсть домашних животных. Этот коктейль создает идеальную среду для микроорганизмов.
Когда следует менять постельное белье
Вместо привычных 7 или 14 дней, специалисты рекомендуют ориентироваться на 5-дневный цикл. А в летний период, когда потоотделение усиливается, этот срок советуют сократить до 3 дней.
Исключение составляют люди, которые принимают душ непосредственно перед сном и не имеют домашних любимцев — для них срок в 14 дней предельно допустим, но не рекомендован.
Как стирать правильно — эксперты дали совет
Чтобы белье было действительно чистым, а не просто влажным, следует следовать советам:
- Не перегружайте барабан: заполняйте стиральную машину только наполовину, чтобы ткань могла хорошо выполоскаться.
- Температурный режим: для хлопка идеальна температура 40 градусов.
- Естественные помощники: вместо агрессивных кондиционеров можно добавить немного уксуса (для мягкости) или пищевую соду (для удаления неприятных запахов).
- Борьба с пятнами: желтые пятна от пота советуют обрабатывать смесью перекиси водорода и соды перед основной стиркой.
