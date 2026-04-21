Ягід буде дуже багато: що для цього треба зробити з малиною (інфографіка)

Дуже хочеться виростити соковиті ягоди, але не знаєте, чим обробити кущі, щоб урятувати їх від хвороб та шкідників? Все просто, зараз розповімо.

Про малину багато говорять, багато пишуть, але все одно залишається багато запитань. Як боротися з антракнозом на малині, чим захистити від дидимели (пурпурової плямистості на малині), ще й попелиця з малинним довгоносиком можуть діставати…

Щоб звести всі можливі проблеми з малиною до мінімуму, потрібно пам’ятати про три основні умови:

обробляти вчасно, до появи хвороби ;

; малину не можна загущати (у темряві та тісноті активно розмножуються і шкідливі комахи, і грибкові хвороби);

(у темряві та тісноті активно розмножуються і шкідливі комахи, і грибкові хвороби); все хворе зрізається під корінь і знищується.

Отже, чим і коли обробляти малину. Дійсно комплексний захист виглядатиме так:

До розпускання бруньок використовуємо препарати з міддю (Нордокс, Блу Бордо, Косайд та інші, за інструкцією). Розпускання листя (зелений конус) — Хорус плюс інсектицид від шкідників, наприклад, Конфідор або Актеллік. Бутонізація — Топаз + Скор + інсектицид Енжіо або Прованто (все за інструкцією до препаратів). Після збору врожаю повторити обробку препаратом, що містить мідь.

Якщо перед урожаєм малини встановилася прохолодна та сира погода, виникає ризик гнилі. У цьому випадку доцільно обробити малинник препаратом Світч, який має короткий термін очікування.

Коли, як і чим правильно обробляти малину, покрокова інструкція

Хтось може заявити, що надто багато "хімії". Але дотримуючись термінів очікування, дозування та загальних рекомендацій, можна уникнути проблем з вирощуванням та отримати максимально смачний та корисний урожай. А ось що ви купите на ринку, велике питання.

