Посадив і забув: 5 невибагливих рослин, щоб сусіди та гості ахнули

Як театр починається з вішалки, так і ваше житло зустрічає гостей тим, що знаходиться на самому початку ділянки. І це можуть бути квіти. Ні, це обов’язково мають бути квіти, але не яі завгодно, а лише невибагливі та ефектні.

Ці невибагливі рослини — найшвидший спосіб надати входу стильнішого вигляду без зайвого клопоту. Просто підберіть рослини відповідно до кольору ваших вхідних дверей для максимального ефекту при мінімальних зусиллях. Ось найкращі рослини для входу, які варто спробувати прямо зараз.

1. Пеларгонія чи "калачик"

Пеларгонії миттєво прикрашають будинок і є одними з найвибагливіших рослин. Ідеально підходять для горщиків та контейнерів, ці невибагливі квіти представлені у широкому діапазоні відтінків, від ніжно-рожевих до насичено-червоних та яскравих фіолетових. Регулярно поливайте влітку та видаляйте відцвілі суцвіття, щоб стимулювати повторне цвітіння.

Пеларгонія вогняного кольору в компанії з ніжною бругмансією біля входу до будинку

2. Скіммія

Скіммія не дарма користується популярністю біля вхідних дверей завдяки своїм блискучим вічнозеленим листям і гронам бутонів, які розкриваються в ароматні квіти. Вона чудово росте в тіні і в контейнерах, невибаглива у догляді і тішить око цілий рік.

Скіммія – дуже проста, але ефектна

3. Лаванда

Якщо ви хочете додати до свого саду ненав’язливий акцент із мінімальними зусиллями, зверніть увагу на надійну лаванду. Ця невибаглива рослина чудово почувається на сонячних місцях, радуючи око привабливими фіолетовими квітами та заспокійливим ароматом, який зустрічатиме гостей біля порога. До того ж, лаванда також чудово відлякує гризунів.

Лаванда

4. Хризантеми

Хризантеми – простий спосіб прикрасити вхід до будинку яскравими сезонними квітами. Ідеально підходящі для вирощування в контейнерах, ці невибагливі квіти миттєво створюють ефектний вигляд — можете обрати яскраві жовтогарячі та помаранчеві, щоб створити ефектний контраст з фасадом вашого будинку.

Є безліч сортів і забарвлень хризантем — можна легко знайти за смаком

5. Топіарій

Ідеально підходящі для мінімалістів, топіарні форми, особливо лавр, забезпечують максимальний ефект на невеликій площі. Ці невибагливі вічнозелені рослини надають структурі та вишуканості вхідним дверям, і їх можна злегка підстригати відповідно до вашого стилю. Розгляньте самшит або японський падуб для більш акуратного і формального оформлення, або мирт, якщо ви віддаєте перевагу більш м’якому та середземноморському стилю.

Такі чагарники можна формувати як завгодно

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які рослини відмінно почуватимуться в тіні — їх можна посадити навіть просто під деревами.