Потеплішає, але є нюанс: коли у Запоріжжя може повернутися справжня весна

Парасольки варто тримати при собі

Погода у Запоріжжі після значного похолодання та опадів нарешті почне покращуватися, даруючи містянам довгоочікуване сонце. Проте розслаблятися не варто, адже весняна погода готує ще кілька сюрпризів.

Згідно з даними прогностичної моделі WeatherNext 2, ясні та теплі дні повернуться у Запоріжжя вже 25 квітня. Цієї суботи стовпчики термометрів у денні години піднімуться до приємних +20°C, хоча вночі ще буде відчутно свіжо — близько +11°C.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Наступного дня, 26 квітня, у місті все ще буде тепло, проте небо затягнеться хмарами, а температура повітря вдень становитиме +19°C градусів при нічних показниках у +10°C

Погода у Запоріжжі 25 квітня-1 травня. Прогноз WeatherNext 2

Після цих теплих днів на Запоріжжя знову чекає випробування опадами, які затримаються у регіоні на пару днів. У цей період небо стане похмурим, а температура почне падати: 27 квітня очікується +16°C вдень та +9°C градусів вночі, а 28 квітня похолодає до +15°C у світлу пору доби при нічних +8°C.

Проте затяжної негоди не буде, і вже з середи температура повітря знову впевнено почне підійматися вгору. Після того як опади припиняться, небо швидко проясниться, і 29-30 квітня термометри покажуть від +16°C до +18°C вдень, тоді як ночі залишатимуться прохолодними — в межах +7°C… +8°C.

Як пише WeatherNext, стане 1 травня, коли в Запоріжжі буквально "вжарить" до +21°C градуса при абсолютно ясному небі, а нічна температура підніметься до +10°C.

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

Водночас дані Укргідрометцентру дещо відрізняються від прогнозів штучного інтелекту, вказуючи на більш стримані температурні показники. Наприклад, на завтра, 25 квітня, державні синоптики прогнозують вдень лише +13°C, а вночі температура може опуститися до +5°C.

Особливо помітна різниця у прогнозах на початок травня, де офіційні дані обіцяють хмарну погоду з дощем та температурою повітря всього +11°C вдень. У нічний час 1 травня очікується близько +7°C, що суттєво контрастує з оптимістичним прогнозом про літню спеку.

Погода у Запоріжжі. Прогноз Укргідрометцентру

