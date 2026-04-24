Потеплеет, но есть нюанс: когда в Запорожье может вернуться настоящая весна

Зонтики следует держать при себе

Погода в Запорожье после значительного похолодания и осадков наконец начнет улучшаться и подарит горожанам долгожданное солнце. Однако расслабляться не стоит, ведь весенняя погода готовит еще несколько сюрпризов.

Согласно данным прогностической модели WeatherNext 2, ясные и теплые дни вернутся в Запорожье уже 25 апреля. В эту субботу столбики термометров в дневные часы поднимутся до приятных +20°C, хотя ночью еще будет ощутимо свежо — около +11°C.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

На следующий день, 26 апреля, в городе все еще будет тепло, однако небо затянется облаками, а температура воздуха будет днем +19 °C при ночных показателях в +10 °C.

Погода в Запорожье 25 апреля-1 мая. Прогноз WeatherNext 2

После этих теплых дней Запорожье снова ждет испытания осадками, которые задержатся в регионе на пару дней. В этот период небо станет пасмурным, а температура начнет падать: 27 апреля ожидается +16°C днем и +9°C градусов ночью, а 28 апреля похолодает до +15°C в светлое время суток при ночных +8°C.

Однако затяжного ненастья не будет, и уже со среды температура воздуха снова уверенно начнет подниматься вверх. После того как осадки прекратятся, небо прояснится, и 29-30 апреля термометры покажут от +16°C до +18°C днем, тогда как ночи будут оставаться прохладными — в пределах +7°C… +8°C.

Как пишет WeatherNext, станет 1 мая, когда в Запорожье буквально "ужарит" до +21°C при абсолютно ясном небе, а ночная температура поднимется до +10°C.

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

В то же время, данные Укргидрометцентра несколько отличаются от прогнозов искусственного интеллекта, указывая на более сдержанные температурные показатели. К примеру, на завтра, 25 апреля, государственные синоптики прогнозируют днем лишь +13°C, а ночью температура может опуститься до +5°C.

Особенно заметна разница в прогнозах на начало мая, где официальные данные обещают облачную погоду с дождем и температурой всего +11°C днем. В ночное время 1 мая ожидается около +7°C, что существенно контрастирует с оптимистическим прогнозом по летней жаре.

Погода в Запорожье. Прогноз Укргидрометцентра

Ранее "Телеграф" писал, какой может быть погода в начале мая в Днепре.