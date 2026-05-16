Не завжди була OLX. Яку назву раніше мала популярна платформа оголошень

Сервіс OLX раніше мав іншу назву. Своє нинішнє ім'я найбільша в Україні платформа онлайн-оголошень для купівлі, продажу, обміну товарів та послуг, а також пошуку роботи, набула у 2014 році.

Хто заснував OLX Group

OLX як бренд народився у 2006 році. Двоє підприємців – Фабріс Грінда та Алек Оксенфорд створили платформу для онлайн-обміну товарами, йдеться на сайті "Вікіпедія".

Назва OLX походить від "Online eXchange" ("Онлайн Обмін"). Вона передає призначення платформи — простий, доступний спосіб купувати, продавати чи обмінюватися речами без зайвих посередників. Платформа OLX Group починала свою роботу з Індії, поступово розширюючи присутність на ринках Африки, Південної Америки та Східної Європи.

Фото: inform.com.ua

Як OLX в Україні називався раніше

Тим часом в Україні з того ж 2006 року працювала платформа Slando.ua. Вона швидко стала популярною та завоювала лідерські позиції у своїй ніші. У 2012 Slando придбав Naspers, власник OLX за значну суму, оцінену в десятки мільйонів доларів.

Проте Slando продовжував працювати під старою назвою до 2014 року. Коли інтеграцію було завершено, сайт Slando.ua автоматично перенаправляв користувачів на OLX.ua, зберігаючи оголошення та акаунти. У перші роки після ребрендингу трафік OLX.ua зріс на 30%, завдяки глобальній рекламі та партнерствам з Facebook.

За даними офіційних звітів станом на 2025 рік, платформа мала понад 10 мільйонів активних оголошень. На ній зареєстровано щонайменше 1,5 мільйона продавців.

Фото: donbass.ua

