Таких імен дітям уже майже не дають. Ім’я, яке вважалося еталоном у 70-х, тепер рідко зустрінеш

Ви точно його чули у своєму дитинстві

Колись воно було справжнім еталоном та символом цілого покоління. У 1970-х та 1980-х роках ім’я очолювало всі можливі рейтинги популярності. У класах часто було по 5-6 дівчат із цим іменем.

Згідно з даними порталу "Рідні", в Україні сьогодні налічується 1 030 239 носіїв імені Наталія. Карта поширення (див. зображення) демонструє, що це ім’я рівномірно розподілене по всій території країни, з особливою концентрацією у центральних та північних регіонах.

Скільки в Україні живе людей з іменем Наталія

Однак, попри таку величезну кількість дорослих носіїв, серед молодих батьків останнього десятиліття ім’я Наталія не входить навіть у двадцятку найпопулярніших.

Що означає ім’я Наталія

Ім’я має давньоримське походження і походить від латинського слова "Natalis", що означає "рідна" або "різдвяна" (від Dies Natalis — день народження, Різдво).

Традиційно вважається, що жінки з цим іменем мають сильний характер, надзвичайну гостинність і вроджене почуття справедливості. Це ім'я енергетично тепле, сімейне, але водночас вольове.

Відомі українки, що прославили це ім'я

Ім'я Наталія завжди було знаковим для української культури, політики та мистецтва. Серед найяскравіших представниць:

Наталія Ужвій — легенда українського театру та кіно, чий талант став символом незламності.

— легенда українського театру та кіно, чий талант став символом незламності. Наталя Могилевська — популярна співачка, продюсерка, народна артистка України.

— популярна співачка, продюсерка, народна артистка України. Наталія Сумська — видатна актриса театру та кіно, володарка численних премій.

— видатна актриса театру та кіно, володарка численних премій. Наталія Забіла — відома дитяча письменниця та поетеса, на чиїх творах виросло не одне покоління.

— відома дитяча письменниця та поетеса, на чиїх творах виросло не одне покоління. Наталія Жижченко (ONUKA) — сучасна музикантка, яка переосмислює українські традиції в електронній музиці.

Чому популярність згасає

Це повʼязано з циклічністю моди на імена. "Масові" імена минулих десятиліть часто сприймаються наступним поколінням як занадто звичні або "прості". Сьогодні батьки прагнуть або до більш екзотичних варіантів, або до повернення дуже давніх, архаїчних українських імен.

Раніше "Телеграф" писав, яке чоловіче імʼя стало рідкістю в Україні.