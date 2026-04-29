Так детей почти уже не называют. Имя, которое считалось эталоном в 70-х, теперь редко встретишь

Вы наверняка слышали его в детстве

Когда-то оно было подлинным эталоном и символом целого поколения. В 1970-е и 1980-е годы имя возглавляло все возможные рейтинги популярности. В классах часто было по 5-6 девушек с этим именем.

Согласно данным портала "Рідні", в Украине сегодня насчитывается 1 030 239 носителей имени Наталья. Карта распространения (см. изображение) демонстрирует, что это имя равномерно распределено по всей территории страны с особой концентрацией в центральных и северных регионах.

Сколько в Украине живет людей с именем Наталья

Однако, несмотря на столь огромное количество взрослых носителей, среди молодых родителей последнего десятилетия имя Наталья не входит даже в двадцатку самых популярных.

Что означает имя Наталья

Имя имеет древнеримское происхождение и происходит от латинского слова "Natalis", что означает "родная" или "рождественская" (от Dies Natalis — день рождения, Рождество).

Традиционно считается, что женщины с этим именем носят сильный характер, чрезвычайное гостеприимство и врожденное чувство справедливости. Это имя энергетически теплое, семейное, но в то же время волевое.

Известные украинки, прославившие это имя

Имя Наталья всегда было знаковым для украинской культуры, политики и искусства. Среди самых ярких представительниц:

Наталья Ужвий – легенда украинского театра и кино, чей талант стал символом несокрушимости.

– легенда украинского театра и кино, чей талант стал символом несокрушимости. Наталья Могилевская – популярная певица, продюсер, народная артистка Украины.

– популярная певица, продюсер, народная артистка Украины. Наталья Сумская – выдающаяся актриса театра и кино, обладательница многочисленных премий.

– выдающаяся актриса театра и кино, обладательница многочисленных премий. Наталья Забила – известная детская писательница и поэтесса, на чьих произведениях выросло не одно поколение.

– известная детская писательница и поэтесса, на чьих произведениях выросло не одно поколение. Наталья Жижченко (ONUKA) – современная музыкант, которая переосмысливает украинские традиции в электронной музыке.

Почему популярность угасает

Это связано с цикличностью моды на имена. "Массовые" имена прошлых десятилетий часто воспринимаются следующим поколением как слишком привычные или "простые". Сегодня родители стремятся либо к более экзотическим вариантам, либо к возвращению очень древних, архаических украинских имен.

