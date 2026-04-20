Білі стіни вже не в моді: нові тренди весни 2026, які змінять вашу оселю

Експерти знайшли п'ять варіантів для заміни популярного кольору під час ремонту

Білий колір більше не має бути фаворитом в інтер’єрах, як це було раніше. Весна 2026 року приносить рішучі зміни і дизайнери запевняють, що ера цього відтинку вже минула.

Фахівці впевнені, що білі стіни мають поступитися місцем іншим відтінкам. Про це пише okdiario.

Теплий бежевий — ефект "кокона"

Якщо ви не готові до радикальних експериментів, але хочете оновити простір, бежевий — ваша ідеальна заміна білому. У 2026 році в моду входить так званий "ефект коробки" (box effect), коли стіни фарбують у м’які пісочні чи кремові відтінки. Це створює атмосферу захищеності та тепла, перетворюючи кімнату на ідеальне місце для відпочинку після робочого дня.

Мурали та шпалери

Те, що раніше вважалося прерогативою стильних ресторанів чи готелів, тепер перебирається у наші квартири. Акцентні стіни з масштабними малюнками, графікою або якісними шпалерами стають головною прикрасою віталень та кухонь. Це найкращий спосіб додати інтер'єру індивідуальності та створити розслаблену атмосферу для спілкування з друзями.

Гра текстур та багатошаровість

Білі стіни часто виглядають плоскими. Тренд 2026 року — це комбінування різних світлих відтінків з різноманітними текстурами. Замість того, щоб просто пофарбувати поверхню, дизайнери радять чергувати матеріали. Це дозволяє зберегти ту саму легкість і світло, за які ми любили білий колір, але водночас робить простір глибшим і цікавішим.

Повернення класики

Класика знову в моді, але в сучасному прочитанні. Декоративні молдинги та стінові панелі додають приміщенню архітектурної витонченості. Це рішення ідеально підходить для кухонь та віталень, де ми проводимо найбільше часу. Навіть спальня з додаванням рельєфних елементів на стінах одразу набуває статусного та завершеного вигляду.

Відмова від ідеально рівних поверхонь

Часи ідеально вишпатлюваних "дзеркальних" стін минають. Останній хіт сезону — рельєфні стіни. Мова не про застарілі методи минулого, а про сучасні декоративні штукатурки та техніки нанесення, що створюють легку нерівність та гру тіней. Це додає інтер’єру "крафтовості" та відчуття природності.

