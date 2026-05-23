Усик — Верхувен: онлайн-трансляція боїв андеркарда (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пряма трансляція розігрівальних поєдинків шоу "Слава у Гізі"
У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) пройде грандіозне шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Частину поєдинків організатори шоу покажуть безкоштовно. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Верхувен.
Що потрібно знати
- 5 боїв шоу Усик — Верхувен покажуть безплатно у мережі
- Розігрівальні поєдинки розпочнуться о 18:00
- Основний кард стартує ближче до 21:00
Пряма відеотрансляція боїв раннього андеркарда буде доступна на YouTube каналі DAZN Boxing. Початок етеру о 18:00 за київським часом.
Пряма відеотрансляція розігрівальних боїв шоу Усік — Верхувен
Список боїв раннього андеркарда:
- Даніель Лапін (13-0, 5 KO) — Бенжамен Мендес Тані (9-1, 2 КО)
- Джамар Таллі (6-0, 5 КО) — Басем Мамду (10-2, 4 КО)
- Султан Альмохаммед (3-0, 2 КО) — Діді Імпракс (2-4, 1 КО)
- Омар Хікаль (дебют) — Алі Серункума (2-3-1, 0 КО)
- Мохамед Мабрук Єхья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО)
На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.
Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.
Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.