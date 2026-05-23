Усик — Верхувен: розклад та результати боїв (оновлюється)

Розклад та результати всіх боїв шоу "Слава в Гізі"

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться великий вечір профі-боксу. У головній події шоу на рингу зійдуться український чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Верхувен.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати поєдинків на вечорі боксу Усик — Верхувен. Бої розпочнуться о 18:00 за київським часом. Бій Усика орієнтовно стартує 24 травня о 00:56.

Розклад та результати боїв шоу Усик — Верхувен (оновлюється)

Неділя, 24 травня

00:56 — Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО)

Субота, 23 травня

23:42 — Хамза Шираз (22-0-1, 18 KO) — Алем Бегіч (29-0-1, 23 KO)

22:39 — Шахрам Гіясов (18-0, 11 KO) — Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO)

21:37 — Френк Санчес (25-1, 18 KO) — Річард Торрез (14-0, 12 KO)

20:53 — Мідзукі Хірута (10-0, 2 KO) — Маї Соліман (10-1, 6 КО)

20:00 — Даніель Лапін (13-0, 5 KO) — Бенжамен Мендес Тані (9-1, 2 КО)

19:20 — Джамар Таллі (6-0, 5 КО) — Басем Мамду (10-2, 4 КО)

18:55 — Султан Альмохаммед (3-0, 2 КО) — Деді Імпракс (2-4, 1 КО)

18:30 — Мохамед Мабрук Єх’я (дебют) — Алі Серункума (2-3-1, 0 КО)

18:05 — Омар Хікаль (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО)

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.