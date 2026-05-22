Усик — Верхувен: онлайн-трансляція вечора боксу

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться грандіозне шоу професійного боксу. У головному бою вечора пройде чемпіонський бій Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО).

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

На кону титул WBC у важкій вазі

Шоу боксу пройде біля пірамід

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Верхувен. Початок о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція вечора боксу Усик — Верхувен (оновлюється)

Пряма відеотрансляція боїв раннього андеркарда шоу Усик — Верхувен

Що на кону

На кону супербою Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс — WBC та десятки мільйонів доларів. WBA та WBO санкціонували поєдинок, проте, якщо Ріко переможе, то не стане чемпіоном цих організацій. Олександр у разі поразки, ймовірно, втратить титули.

Характеристики бійців

Усик і Верхувен зважилися перед боєм. За день до поєдинку вага Олександра склала рекордні для українця 105,8 кг, а вага нідерландського претендента — 117,3 кг.

Де і коли дивитися бій Усик — Верхувен

Промо відео бою Усик — Верхувен

Вечір боксу у Гізі в Україні покажуть медіаплатформи DAZN та "Київстар ТБ". На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Шоу розпочнеться о 18:00 за київським часом із поєдинків раннього андеркарда, які будуть показані безплатно у плеєрі вище. Основний кард шоу розпочнеться о 20:00 за київським часом, а вихід Усика та Верхувена на ринг орієнтовно заплановано на 00:48 24 травня.

Прогноз на бій Усик — Верхувен

Усик — Верхувен: битва поглядів

На думку аналітиків, шанс на перемогу Усика котирується коефіцієнтом 1,045. У той самий час тріумф Верхувена оцінюється коефіцієнтом 8,20. Таким чином, ймовірність успіху українця становить 92%, а нідерландця — 8%. Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку називається дострокова перемога Усика — коефіцієнт 1,22. Штучний інтелект також називає "Кота" однозначним фаворитом поєдинку.

Андеркард шоу Усик — Верхувен

Повний кард вечора боксу Усик — Верхувен

Хамза Шираз (22-0-1, 18 KO) — Алем Бегіч (29-0-1, 23 KO)

Шахрам Гіясов (18-0, 11 KO) — Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO)

Френк Санчес (25-1, 18 KO) — Річард Торрез (14-0, 12 KO)

Мідзукі Хірута (10-0, 2 KO) — Маї Соліман (10-1, 6 КО)

Даніель Лапін (13-0, 5 KO) — Бенжамен Мендес Тані (9-1, 2 КО)

Джамар Таллі (6-0, 5 КО) — Басем Мамду (10-2, 4 КО)

Султан Альмохаммед (3-0, 2 КО) — Діді Імпракс (2-4, 1 КО)

Омар Хікаль (дебют) — Алі Серункума (2-3-1, 0 КО)

Мохамед Мабрук Єхья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО)

Останні бої

14 червня 2025 року Ріко провів свій останній професійний бій у єдиноборствах — переміг російського кікбоксера Артема Вахітова рішенням суддів за підсумками 5 раундів.

Найкращі моменти бою Верхувен — Вахітов

Усик, своєю чергою, 19 липня 2025 нокаутував Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу з боксу в хевівейті.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа 2

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.