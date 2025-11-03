Електроплита, духовка, мікрохвильова піч: що економніше для приготування

Кожен кухонний прилад має свої особливості енергоспоживання та ефективності

При виборі кухонних приладів важливо враховувати як зручність і швидкість приготування їжі, так і енергоспоживання. У сучасному будинку часто використовуються плита, духовка, мікрохвильова піч та тостер, і кожен із цих приладів споживає різну кількість електроенергії.

Щоб знизити витрати на електрику та вибрати оптимальний прилад для приготування конкретної страви, важливо розуміти, як вони працюють і в яких ситуаціях найкраще підходять.

Що споживає більше електроенергії на кухні

Електрична плита — споживана потужність варіюється залежно від типу конфорок та їх розмірів, але в середньому прилад споживає від 1,5 до 2,5 кВт за годину роботи.

Духовка також вважається приладом з високим енергоспоживанням — у середньому споживає близько 2,5–3,5 кВт на годину. Вона вимагає часу на розігрів до потрібної температури та тривалу підтримку тепла для приготування, що підвищує витрати.

Мікрохвильова піч значно економічніша, з потужністю від 0,7 до 1,5 кВт, залежно від моделі. Вона швидко нагріває та готує їжу завдяки впливу мікрохвиль, що знижує загальний час використання, а отже й енергоспоживання.

Коли краще використовувати плиту, духовку, мікрохвильову піч

Плита найбільш ефективна для приготування страв, які вимагають тривалого варіння або смаження на відкритому вогні, таких як супи, макарони або смажене м’ясо. Однак для коротких завдань, наприклад розігріву, плита менш економічна.

Духовка підходить для приготування об’ємних або складних страв, таких як випічка, запіканка або печеня. Вона дає рівномірне тепло, що важливо для правильного приготування великих страв, але її слід усвідомлено використовувати, оскільки вона споживає багато електроенергії.

Духовці потрібно приблизно вдвічі більше енергії, ніж плиті, зазначає Utopia. Також важливо враховувати рік виробництва плити чи духовки. Старі печі споживають у чотири рази більше електроенергії, ніж новіші.

Мікрохвильова піч — ідеальний вибір для розігріву їжі, швидкого приготування простих страв (наприклад, розморожування або приготування каш). Вона економить час та електроенергію, що робить її зручною для повсякденних завдань. Однак витрати для розігріву та приготування великих обсягів їжі будуть приблизно рівними витратам для розігріву на плиті.

Тобто для тривалого приготування краще підійдуть плита та духовка, але варто пам’ятати про їхнє високе енергоспоживання. Мікрохвильова піч більш економічна та ефективна для швидких завдань. Враховуючи потреби та особливості страв, можна оптимізувати використання енергії та вибрати найбільш відповідний прилад у кожному конкретному випадку.

