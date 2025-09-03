Викиньте або готуйтесь до проблем: які старі речі не можна використовувати вдома

Краще їх пустити на ганчір'я

У народних прикметах та повір’ях здавна приділяли особливу увагу побутовим речам. Серед них — постільна білизна.

Вважалося, що старі й подерті простирадла чи наволочки не просто свідчать про недбалість, а й несуть у дім негативну енергетику. Про це дізнався "Телеграф".

Як постіль може впливати на добробут вдома

По-перше, рвана постіль асоціювалася з бідністю. За прикметою, зберігати таку білизну означає "притягувати" у життя фінансові труднощі. Тому господині завжди намагалися швидше позбуватися пошкоджених речей.

По-друге, у старовину вірили: спати на дірявій білизні — накликати сварки в сім’ї . Дірки символізували "пробоїни" в стосунках і могли стати причиною непорозумінь між подружжям.

По-третє, пошкоджена тканина вважалася провідником поганої енергії . Люди були переконані, що в такі речі легко "чіпляється" негатив — від поганих думок до заздрощів.

