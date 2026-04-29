Весна, яка нас заморозила: метеоролог пояснила, звідки взялися нескінченні холоди

Чому Україну у квітні накрила хвиля аномальної прохолоди

У холодній весні 2026 винний антициклон, який сформувався над північною Атлантикою. Він блокує надходження теплої повітряної маси у Європу, й зокрема в Україну.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" розповіла начальник відділу метеорології та прогнозів Рівненського обласного центру з гідрометеорології Ірина Вакулінська: У травні — загроза заморозків: коли в Україну нарешті повернеться справжнє тепло

Вона пояснила, що в цих умовах відбувається безперешкодне вторгнення арктичного повітря з північного полюса безпосередньо на центральні та східні райони Європи. А зі сходу блокуючу дію спричиняє область низького тиску.

"Циклон, який вчора (26 квітня – Ред.) приніс на територію нашої держави місцями навіть стихійні явища, опади, сильний вітер, пилові поземки. По території України були дуже контрастні погодні умови. Ми бачили навіть на півдні температура повітря вдень була +25, а на Рівненщині – взагалі аномальні температури повітря. Нічна температура була значно вища за денну. Вдень температура повітря під час проходження атмосферних фронтів знижувалася навіть до +1 градуса, а вночі вона була +10", — розповіла Ірина Вакулінська.

Коли в Київ прийде потепління. Інфографіку сворено ШІ

