Стануть розкішшю та делікатесом: як в Україні злетять ціни на фрукти та ягоди через заморозки

Анастасія Мокрик
Весняні холоди призвели до стрибка вартості. Фото Колаж "Телеграфу"

Багато плодових дерев було пошкоджено сильними морозами

Аномально холодна весна в Україні призвела до помітних втрат урожаю плодових дерев та ягід. Через це може бути дефіцит вітчизняної продукції на прилавках, а ціни на неї значно злетять.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Київ24". За його словами, заморозки вже пошкодили врожай кісточкових та ягід – абрикосів, слив, персиків та черешні. Вони вразливі до перепадів температур.

"Ситуація вже з січня-лютого 2026 року негативно вплинула на формування майбутнього врожаю, тому що дерева були пошкоджені сильними морозами. І морозами, які були до Великодня (до -5 градусів у деяких регіонах України)", — сказав він.

У зв’язку з цим вже фіксується невтішна тенденція через зменшення пропозиції на ринку та заміщення продукції імпортом, ціни на деякі фрукти та ягоди в порівнянні з минулим сезоном буквально летить вгору.

"Імпорт сам по собі не дешевий, та й продукція, що збереглася, вона не буде коштувати дешево", — підкреслив Марчук.

Ціни на фрукти та ягоди злетять в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Експерт каже, що якщо заморозки продовжаться, вартість може стати навіть на 80% більшою, ніж минулого сезону.

"На сьогодні, порівняно з минулим сезоном, подекуди ціна більше ніж на 30%. А якщо ми бачитимемо і серйозні заморозки в травні, які можуть зашкодити врожаю, то це може бути навіть понад 80% від ціни минулого сезону", — підсумував він.

Коли будуть заморозки в Україні

За даними Укргідрометцентру, 28, 29 та 30 квітня у деяких областях України вночі очікується до -1 градуса.

Ситуація почне покращуватись з 1 травня. По всій країні температура повітря вночі буде на рівні +2…3 градусів тепла.

"28-30 квітня холодна повітряна маса над Україною зумовить і відповідну погоду, а температура дуже залежатиме від хмарності та прояснень. Вночі, на жаль, зберігається загроза заморозків, холодними передбачаємо й дні, лише на півдні дещо тепліше. В полі високого тиску біля земної поверхні переважатиме погода без опадів, проте за рахунок особливості циркуляції повітряних мас на висотах вдень 28 квітня у північних областях та на північному сході країни, 29 квітня в більшості областей, протягом доби 30 квітня на крайньому півдні країни місцями чекаємо невеликий дощ", — сказали в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 29 квітня. Скріншот: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 30 квітня. Скріншот: Укргідрометцентр

